Sanremo e la rivoluzione sostenibile negli eventi della città

Posted on

Varazze. Aria di smobilitazione in piazza Bovani, martedì 3 settembre, per l’ultima serata di ballo popolare in programma per l’estate 2019 a Varazze. Una elettrizzante festa di musica e di canto con Antonella Marchetti e il suo simpatico complesso romagnolo, ha richiamato ancora una volta una folta partecipazione di folla plaudente, che ha salutato con […]