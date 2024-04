Meteo, allerta gialla prolungata solo sul Levante fino alle 16

Le piogge odierne saranno accompagnate da venti forti sui crinali con raffiche di burrasca, rafficati sulle zone costiere, in attenuazione nel corso della serata: questa notte valori ben superiori ai 100 km/h (Tana d’orso, a Ronco Scrivia, ha misurato 198 km/h, Giacopiane 144 km/h, Fontana Fresca, sopra Sori, 141 km/h e Casoni 139 km/h). Mare agitato per onda lunga di libeccio con mareggiate lungo le coste esposte.

Discorso diverso invece merita l’idrometro di Rovegno sul Trebbia, che ha mostrato un picco repentino alle 6.15, in corrispondenza di un modesto rilascio dall’invaso del Brugneto: pur ritenendo realistico un innalzamento dei livelli del torrente in tale finestra temporale, l’entità delle precipitazioni in zona, lo stato del terreno, le simulazioni effettuate dalla modellistica e le osservazioni degli idrometri a valle fanno propendere per un’interferenza alla strumentazione, che verrà approfondita nei prossimi giorni con la ditta che si occupa della manutenzione.