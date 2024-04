La Spezia, va in arresto cardiaco sugli spalti durante Spezia-Ascoli: anziano salvato dai soccorsi

Paura sugli spalti dello stadio “Picco” di La Spezia dove nel finale di partita uno spettatore ha accusato un malore andando in arresti cardiaco. La partita è stata sospesa per più di mezz’ora con i soccorsi medici che sono subito intervenuti per rianimare la vittima con il massaggio cardiaco. L’uomo si è ripreso ed è stato accompagnato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia.

