Calcio, hanno giocato la Serie B e la A: risultati e classifiche

Posted on

Albisola. In vista dell’ultima e decisiva giornata di campionato, l’Albisola sul campo del Seravezza non potrà contare sul contributo di Alessio Cargiolli squalificato per un turno dal giudice sportivo. Si tratta di un’assenza di non poco conto per la squadra di Fabio Fossati che al “Necchi-Balloni” di Forte dei Marmi si giocherà la promozione in serie […]