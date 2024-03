La Spezia, arriva la spesa “Autism Friendly”

Un primato d’inclusività per La Spezia con la spesa “Autism Friendly” nata dalla collaborazione tra Coop Liguria e Fondazione Aut Aut all’Ipercoop Le Terrazze. Tutti i mercoledì durante l’ora blu, dalle 14 alle 15, le luci dell’ipermercato si abbasseranno, così come rumori e annunci verranno evitati. Analoghe misure saranno adottate a breve anche nel superstore di Via Saffi, il cui personale è già stato formato, sempre il mercoledì, ma dalle 15 alle 16. Sugli scaffali saranno anche presenti cinque formati di pasta prodotti dal laboratorio di Luna Blu, nel quale attualmente lavorano 16 ragazzi con autismo, affiancati da professionisti.

“L’inclusione è un tema portante per Coop Liguria – spiega il Presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis -. Questo progetto lo abbiamo fortemente voluto, perché vogliamo offrire risposte efficaci a tutti i cittadini, anche quelli che hanno necessità speciali. Siamo certi che i nostri soci e clienti comprenderanno il valore dell’iniziativa, aiutandoci a rendere l’ipermercato accogliente per le persone con autismo durante l’ora blu”

“Con questo progetto proviamo a immaginare un altro tipo di città, aperta alla differenza – commenta Paolo Cornaglia Ferraris, Presidente di Fondazione AUT AUT -. Uno spazio dove sperimentare altre relazioni e modi di vivere, aperto alla neurodivergenza. Abbiamo cominciato con Luna Blu e Sant’Anna Hostel, proseguiamo con Coop Liguria, perché anche lo shopping diventi amico dell’autismo”.

“Iniziative come questa puntano all’inclusione e offrono strumenti concreti per migliorare la qualità della vita delle persone autistiche– aggiunge l’assessore alle Politiche sociali di Regione Liguria Giacomo Giampedrone -, oltre a contribuire a cambiare l’approccio della collettività verso di loro: non sono solo i singoli a dover cercare l’inclusione, ma è anche la società nel suo complesso che deve impegnarsi nel farli sentire coinvolti e a proprio agio nella quotidianità, anche in attività semplici come il fare la spesa”.

Informazioni sull'autore del post