Genova, le iniziative all’Acquario e alla Città dei Bambini per Pasqua

Con Pasqua alle porte, Acquario di Genova e Città dei Bambini e dei Ragazzi si preparano ad accogliere il pubblico con un ricco ventaglio di iniziative in programma durante le vacanze pasquali dal 28 marzo al 2 aprile. L’Acquario di Genova, cha ha di recente inaugurato la nuova sala delle Aree Marine Protette, propone con l’avvio della bella stagione CrocierAcquario e offre le interessanti esperienze edutainment per approfondire la conoscenza dell’ambiente marino e dei progetti di conservazione della struttura; La Città dei Bambini e dei Ragazzi presenta le nuove divertenti postazioni dedicate alle Tartarughe Ninja e arricchisce la visita con gli speciali Science Snack.

Acquario di Genova

All’Acquario di Genova la sala delle Aree Marine Protette è la novità nata con lo scopo di diffondere la conoscenza di queste importanti realtà presenti in tutta la costa italiana, di cui cinque in Liguria (Isola di Bergeggi, Cinque Terre, Portofino, Capo Mortola, Porto Venere).

Posta al primo piano del percorso espositivo, dopo la vasca degli squali, la nuova sala presenta 4 vasche con numerose specie di pesci e invertebrati mediterranei e tre postazioni video dove il pubblico può ammirare le bellezze delle aree marine protette liguri, conoscere l’attività di tutela e salvaguardia che viene svolta dalla Guardia Costiera in mare e, grazie a un innovativo sistema di webcam subacquea, immergersi in tempo reale nei fondali dell’Area Marina Protetta dell’Isola di Bergeggi.

Con l’avvio della bella stagione torna a salpare “CrocierAcquario”, l’esperienza che unisce la visita all’Acquario di Genova e l’escursione in battello per seguire le rotte dei mammiferi marini nel cuore del Santuario Pelagos.

A partire dal 31 marzo le uscite sono previste ogni domenica e mercoledì.

Partenze speciali anche a lunedì 1, giovedì 25, sabato 27 e lunedì 29 aprile.

Un biologo a bordo racconta al pubblico tutti i segreti degli animali avvistati ed illustra il codice di comportamento corretto per osservare i cetacei senza disturbare.

Si salpa dal Porto Antico – Calata Mandraccio – alle ore 13:00; l’uscita ha una durata di circa 4 ore.

CrocierAcquario (Acquario di Genova + escursione in battello sulle rotte dei Cetacei) ha un costo di 64 euro per gli adulti, 42 euro per i ragazzi 4/12 anni, gratuito per i bambini 0/3. È anche possibile prenotare la sola escursione di whale-watching. Maggiori dettagli sono consultabili sul sito www.c-way.it. Prenotazioni e informazioni presso C-Way: tel. 0102345666 – info@c-way.it.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi

Nel primo experience museum in Italia dedicato ai “CINQUE SENSI” i bambini e i ragazzi possono compiere un vero e proprio viaggio alla scoperta di sé e del mondo attraverso l’esperienza diretta. Alla Città dei Bambini e dei Ragazzi, il percorso esperienziale nelle sei sale tematiche, utilizza tatto, vista, udito, olfatto e gusto come strumento per trasmettere conoscenze e divertirsi.

Novità primaverile: alla Città dei Bambini e dei Ragazzi sono arrivate le Tartarughe Ninja, le quattro tartarughe antropomorfe, appassionate di pizza, protagoniste assolute di Nickelodeon, brand per bambini e ragazzi di Paramount, con le tante serie animate e i cinque film.

Orari di apertura

L’Acquario di Genova ad aprile e maggio è aperto tutti i giorni dalle 09:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 18:00).

La Città dei Bambini e dei Ragazzi è aperta fino dal 1° aprile a 16 giugno nei fine settimana dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 17:00), da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 16:00).

Si consigliano l’acquisto e la prenotazione online dei biglietti sui siti www.acquariodigenova.it e www.cittadeibambini.net al fine di poter scegliere il giorno e la fascia oraria di ingresso preferita.

