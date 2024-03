Sanremo, sospesa licenza a bar in zona San Martino

Posted on

Il Comune di Sanremo informa che quest'anno non avverrà l'estrazione dei biglietti omaggio per assistere a Domenica In il prossimo 12 febbraio. Pertanto il modulo per l'estrazione non sarà pubblicato né on line né sarà disponibile all'Urp o all'Infopoint.