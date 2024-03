Genova, usa indebitamente un bancomat rubato: denunciato nordafricano

Tutto è partito dalla denuncia del furto del proprio portafoglio da parte di una donna nel quartiere genovese di Sestri Ponente. Dall’analisi dei movimenti non autorizzati sul bancomat della vittima hanno portato all’identificazione di un nordafricano fermato nel quartiere di Prà. Sul momento privo di documenti atti all’identificazione è stato accompagnato negli uffici di piazza Ortiz, dove è risultato essere già stato trattato per reati al patrimonio dall’Arma dei Carabinieri, con svariate querele a carico, e senza permesso di soggiorno.Inoltre, l’uomo è risultato in possesso di uno psicofarmaco attualmente noto come ‘eroina dei poveri’, senza la necessaria autorizzazione medica. Il soggetto è stato deferito all’autorità giudiziaria per ricettazione e indebito utilizzo strumenti pagamento.

