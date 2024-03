Posted on

Savona. E' incappato in un controllo dei Carabinieri l'altra notte a Savona ed è finita la sua latitanza. Un 22enne albanese era colpito da un mandato di cattura internazionale per reati contro il patrimonio emesso dalla magistratura belga. Una volta identificato, è stato quindi tratto in arresto.