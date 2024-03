I Giovani Democratici di Savona a Toti: “Ignora completamente la situazione allarmante del LAvoro in Liguria”

Posted on

La BPER R.N. Savona comunica che dalla prossima stagione agonistica l’attaccante Federico Panerai non farà più parte della 1^ Squadra. Afferma Federico Panerai: “Ringrazio Savona e Alberto per questa annata trascorsa insieme. Annata più che positiva con la conquista della Finale di Coppa Len. Esperienza per me indimenticabile grazie alla tifoseria sia savonese che avversaria. […]