Pallanuoto: Campionato Serie A1 – Round Scudetto – 4^ giornata – La BPER R.N. Savona vince con il Telimar Palermo 13 a 8

La BPER Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con il Telimar Palermo, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 4^ giornata del Round Scudetto del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2023/2024. 13 a 8 è stato il risultato finale della partita in favore della squadra savonese. Da segnalare le quattro reti realizzate da Pietro Figlioli.

Il difensore savonese, Mario Guidi, afferma: “E’ stata una bella partita. Loro fanno una difesa ad M che mette sempre in difficoltà, ma noi avevamo preparato bene la partita in settimana. Ora dobbiamo pensare alla partita di ritorno degli Ottavi della Len Euro Cup. Sarà sicuramente un bel match perché si giocherà a livello altissimo. Sarà un grande stimolo per me. Andiamo fiduciosi e carichi”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la partita di ritorno degli Ottavi di Finale della Len Euro Cup in programma sabato 23 marzo. I biancorossi saranno impegnati nella piscina “Olimpica” di Trebinje in Bosnia Erzegovina con i montenegrini dello Jadran Herceg Novi. L’incontro avrà inizio alle ore 18,00.

Questo il tabellino della partita.

BPER R.N. SAVONA – TELIMAR 13 – 8

Parziali (4 – 2) (4 – 2) (2 – 2) (3 – 2)

TABELLINO

Formazioni

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 1, Figlioli 4 (di cui 1 su rigore), Vavic 1, Rizzo, Cora, Bruni 1, Campopiano 1, Guidi 1, Durdic 2, Erdelyi, Da Rold, Bragantini 1.

Allenatore Alberto Angelini.

TELIMAR: Jurisic, Marini, Vitale 1, Fabiano, Giorgetti 1, Hooper 3 (di cui 2 su rigore), Giliberti 1, Metodiev, Lo Cascio 1, . / ., Lo Dico, Woodhead 1, Girasole Nunez, Nuzzo.

Allenatore Marco Baldineti.

Arbitri: Francesco Romolini di Sesto Fiorentino (Firenze) e Bruno Navarra di Roma.

Delegato Fin : Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure..

Superiorità numeriche:

BPER R.N. SAVONA: 3 / 10 + 2 rigori di cui 1 realizzato.

TELIMAR: 5 / 24 + 2 rigori di cui 1 realizzato.

Note:

Spettatori : 150 circa.

Usciti per 3 falli : A 5’58” dalla fine del 4° tempo Guidi (Savona); a 0’54” dalla fine del 4° tempo Durdic (Savona).

A 1’34” dalla fine del 1° tempo è stato espulso definitivamente con sostituzione, art. 9.13, Vavic (Savona) per gioco scorretto.

A 2’43” dalla fine del 2° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore del Savona, Angelini.

A 0’33” dalla fine del 3° tempo Giorgetti (Telimar) ha sbagliato un rigore parato da Nicosia (Savona).

A 5’21” dalla fine del 4° tempo è stato espulso definitivamente per brutalità, art. 9.14, Nuzzo (Telimar)

A 1’53” dalla fine del 4° tempo Figlioli (Savona) ha sbagliato un rigore, parato da Jurisic (Palermo).

Laura Sicco

Informazioni sull'autore del post