È stata riaperta la passeggiata di San Terenzo di Lerici chiusa da oltre un decennio a seguito del rischio di frana. Per l’intervento complessivamente suddiviso in tre lotti per un valore complessivo di 1,7 milioni di euro, la Regione Liguria ha stanziato un milione e 165mila euro tramite il Fondo strategico regionale, in particolare per il secondo e terzo lotto.

