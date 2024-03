Genova, il 18 marzo a Pra’ e Cornigliano il primo Open Day per iscriversi al servizio e parcheggiare al sicuro la propria bici

Agevolare la domanda di spostamenti ecologici mettendo in condizione l’utenza di ritirare e attivare la propria Bicicard, in tutta comodità, presso il parcheggio bici più vicino al proprio posto di lavoro o alla propria abitazione.

Si svolgerà lunedì 18 marzo a Pra’, dalle 13.00 alle 15.00 e a Cornigliano dalle 17.00 alle 19.00, il primo Open Day per scoprire e utilizzare le velostazioni installate recentemente sul territorio comunale.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Genova in collaborazione con Genova Parcheggi (a cui è affidata la gestione delle velostazioni), Municipio VII Ponente e Fiab Genova, mira a promuovere tra ciclisti urbani e sportivi l’utilizzo delle nuove strutture in acciaio e vetro, illuminate, video-sorvegliate e posizionate accanto alle stazioni FS di Brignole, Pra’, Cornigliano e Bolzaneto, in piazza Dante e via Gramsci, per un totale di 240 posti bici.

La velostazione di Pra’ si trova in via Pra’ (c/o fermata AMT Pra’ 7/Pra’ FS, altezza piazza Sciesa); quella di Cornigliano in via Bertolotti (vicino ingresso Parco Lineare, c/o stazione FS).

Gli altri Open Day si svolgeranno:

– Lunedì 25 marzo, velostazione Darsena (via Gramsci, altezza piazza dello Statuto), orario 13.00-15.00 (in collaborazione con l’Università di Genova)

– Lunedì 8 aprile, Bike Parking Sampierdarena (via Dondero, c/o stazione FS), 13.00-15.00; velostazione Bolzaneto (via Giovanni Battista Custo, c/o stazione FS), 17.00-19.00

«L’idea degli Open Day nasce con l’obiettivo di venire incontro ai ciclisti genovesi che, per motivi logistici o mancanza di tempo, non riescono a ritirare la Bicicard presso la sede centrale di Genova Parcheggi – dichiara l’assessore comunale alla Mobilità integrata e Trasporti Matteo Campora – A partire dal 18 marzo, grazie alla collaborazione di Genova Parcheggi e di Fiab Genova, potranno comodamente farlo nella velostazione più vicina a casa o al proprio posto di lavoro. A questo proposito, gli orari degli Open Day sono stati pensati proprio per intercettare chi fa bike-to-work, al termine della propria giornata lavorativa o durante la pausa pranzo. Un ringraziamento speciale al Municipio VII Ponente per l’impulso dato all’organizzazione del primo Open Day, a cui ne seguiranno altri in tutta la città nell’ottica di far conoscere e utilizzare il più possibile le nostre nuove velostazioni».

«Siamo molto orgogliosi che l’iniziativa degli Open Day parta dal nostro territorio, che correndo lungo la riviera genovese di Ponente si adatta particolarmente all’utilizzo della bici per motivi di svago, ma anche nella vita quotidiana – commentano il presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza e l’assessore municipale a Sport, Ambiente e Turismo Paola Pesce Maineri – Le velostazioni sono strutture funzionali e innovative che consentono ai ciclisti di lasciare il proprio mezzo in un luogo sicuro e a costo praticamente pari a zero: invitiamo chi vive e lavora nel nostro Municipio a partecipare all’Open Day del 18 marzo per scoprire questo importante servizio a beneficio dei ciclisti e dell’ambiente».

«Una bella iniziativa per valorizzare la velostazione di Cornigliano, situata a pochi passi dalla stazione ferroviaria e a ridosso dell’ingresso del Parco Lineare – aggiunge la presidente del Municipio VI Medio Ponente Cristina Pozzi – L’Open Day servirà a far conoscere questo parcheggio per biciclette sicuro e al coperto: un’ottima opportunità da sfruttare per i ciclisti, sportivi e urbani, che a Cornigliano vivono e lavorano».

Durante gli Open Day, il personale di Genova Parcheggi e i volontari di Fiab Genova saranno a disposizione per dare tutte le informazioni sul servizio e fornire le Bicicard, le tessere che danno accesso gratuito a tutti i Bike Parking presenti sul territorio comunale, compresi quelli di largo della Zecca e piazza De Ferrari.

La Bicicard si potrà ritirare gratuitamente previo versamento di una cauzione di 5 euro.

«Con la partecipazione a questi cinque Open Day prosegue il nostro impegno per lo sviluppo della mobilità sostenibile nella nostra città – spiega l’amministratore unico di Genova Parcheggi Santiago Vacca – Per agevolare la circolarizzazione della Bicicard sarà presente un nostro incaricato abilitato al rilascio delle tessere necessarie per utilizzare questo innovativo servizio, previo versamento della sola cauzione».

«Le velostazioni e i Bike Parking genovesi, molto apprezzati dai ciclisti urbani, non hanno uguali nel panorama nazionale in fatto di capillarità e facilità di utilizzo – dichiara il presidente di Fiab Genova Romolo Solari – Strutture all’avanguardia per la mobilità sostenibile».

All’interno del piano di implementazione delle velostazioni sul territorio comunale, si collocano anche le azioni portate avanti dall’Università di Genova in un’ottica di sostegno alla ciclabilità.

«L’acquisto di 40 nuove rastrelliere posizionate a servizio delle sedi universitarie, il supporto alla progettazione di “All’Università… Pedalando!’ da parte del Centro Universitario Sportivo – aggiunge la Mobility Manager di Ateneo Ilaria Delponte – sono solo alcune delle misure previste dal nostro Piano Spostamenti Casa-Università».

Tra le regole da rispettare nella fruizione del servizio si ricorda quella dei 15 giorni. Infatti, gli utenti iscritti potranno far sostare il proprio mezzo per non più di 15 giorni consecutivi: superato tale limite, Genova Parcheggi lascerà sulla bicicletta un avviso di rimozione che si concretizzerà dopo altri 5 giorni, quando il mezzo sarà rimosso e depositato presso l’ufficio oggetti smarriti della Polizia Locale, con oneri di deposito a carico del proprietario.

«È un’innovazione che va nella giusta direzione di assicurare un ricambio continuo delle biciclette nei vari Bike Parking, incentivando ulteriormente gli spostamenti in bicicletta – conclude l’assessore Campora – e ampliando la platea di utilizzatori del servizio».