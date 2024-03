Sarzana, Il Comune approva due progetti esecutivi per la manutenzione straordinaria del Calcandola e degli argini del torrente San Lazzaro

Comune di Sarzana ancora a caccia di finanziamenti. E ancora una volta con l’obiettivo di continuare a migliorare la resilienza e la sicurezza del territorio.

Con deliberazione di Giunta n. 45 del 2024 l’Amministrazione di Cristina Ponzanelli ha approvato in linea tecnica due progetti esecutivi per la manutenzione straordinaria del Calcandola e degli argini del torrente San Lazzaro del valore, rispettivamente, di 1milione di euro e di 430mila euro.

I progetti, come da convenzione, sono stati redatti dal Consorzio di Bonifica ed Irrigazione Canale Lunense e sono stati candidati al bando con il quale Regione Liguria, attraverso il FSR (Fondo Strategico Regionale), ha stanziato fondi destinati alla difesa del suolo e alla sistemazione del reticolo idrografico regionale.

“Proseguiamo nella modalità di progettazione e ricerca dei fondi per la messa in sicurezza del territorio- dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli-. In questo caso, per una somma complessiva di 1milione e 430mila euro, per intervenire sulla sicurezza spondale dei nostri corsi d’acqua. Anche in questo caso, come avvenuto a Marinella con l’intervento da 2milioni e mezzo per la realizzazione della nuova idrovora, che ha contribuito a mitigare gli annosi problemi di sicurezza idraulica della piana, abbiamo lavorato fianco a fianco con il Canale Lunense che ci ha supportato nella progettazione consentendoci di inserirci nella programmazione di finanziamento FSR di Regione Liguria. Una dotazione di risorse importante messa a disposizione dei comuni per la stessa sicurezza spondale e dei corsi d’acqua, che denota la grande attenzione e la lungimiranza di Regione Liguria per questo tema saliente per i territori”.

Nel dettaglio la manutenzione straordinaria del torrente Calcandola prevede la rimozione del materiale di sovralluvionamento in alveo in corrispondenza della prima briglia e la manutenzione straordinaria degli argini del torrente San Lazzaro nel tratto compreso tra l’autostrada A12 e il viale XXV Aprile.

Due interventi importanti che proseguono nel percorso intrapreso dall’Amministrazione Ponzanelli dedicato alla messa in sicurezza del territorio che a interventi strutturali, come quelli effettuati sugli argini del Parmignola, ha affiancato una serie di lavori per la riduzione delle frane, la pulizia degli alvei e interventi di manutenzione e di prevenzione che costituiscono un elemento essenziale nel percorso di tutela quotidiana dal rischio idrogeologico del nostro territorio.

“I nostri rivi- ribadisce la prima cittadina- necessitano di un’attenzione costante e di continui investimenti che contiamo di intercettare grazie a un percorso serio e credibile, proponendo progetti pronti per essere concretizzati”

