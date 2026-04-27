Primo Maggio ai Giardini Luzzati con il concerto “Pace e Lavoro” organizzato dalla Cgil di Genova

Torna anche quest’anno a Genova il concerto organizzato dalla Camera del Lavoro e dallo Spi per il Primo Maggio in collaborazione con la Cooperativa il Cesto. Venerdì Primo Maggio ai Giardini Luzzati Spazio Comune, a partire dalle ore 18, salirà sul palco El Partydo e a seguire Teppa Bros, dj set de lo Stato Sociale “il successo del concerto dell’anno scorso a Pegli dove sono arrivati centinaia di ragazzi, ci ha spinto a rinnovare questo appuntamento – spiega Igor Magni Segretario Generale della Camera del Lavoro – parlare di lavoro e di diritti è molto importante soprattutto a coloro che sono prossimi a questa esperienza, a chi è precario o a chi è difficile da raggiungere; far conoscere il sindacato e la sua funzione legata alla tutela dei diritti individuali e collettivi, trasmetterne i valori della solidarietà è necessario per costruire una società più giusta e inclusiva”.

Lo slogan scelto quest’anno è “Pace e Lavoro”. La situazione internazionale purtroppo è sempre più pesante: la guerra in Ucraina, la situazione medio orientale in Palestina, il Libano, l’Iran, tutti i conflitti dimenticati, stanno portando morte e distruzione tra i popoli e come sempre in queste situazioni a farne le spese sono i più deboli fra cui donne e bambini. Non ci si deve arrendere alla logica della guerra. Il mondo del lavoro può e deve essere protagonista di una riscossa sociale, morale e civile e della trasformazione di una società che ha perso i suoi valori.

Venerdì Primo Maggio è fissato per le ore 18 ai Giardini Luzzati il concerto di El Partydo, nuovo progetto nato dal collettivo de Lo Stato Sociale. Il nome gioca con la parola spagnola “partido”, intesa come “la partita”, ma anche “il partito”, e contiene al suo interno “party”, che fa da eco alla ritrovata dimensione di festa collettiva nei live. Tra i fondatori del progetto c’è IOMA, polistrumentista e produttore proveniente dall’ambito rap e trap. Ventisette anni, visione sonora contemporanea e forte identità produttiva, è lui “El hombre del partido”: espressione resa celebre durante i Mondiali dell’82 per chiamare Paolo Rossi, il giocatore decisivo, quello su cui puntare. Completano la squadra i campioni di “regazness” Alberto “Albi” Cazzola, Francesco “Checco” Draicchio e Enrico “Carota” Roberto. Alle 21.30 la musica si sposta nell’Auditorium Giuliano Carlini dove si potrà ballare con lo Stato Sociale dj set.

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