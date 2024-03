Finale Ligure, venerdì 15 marzo il ministro della Pubblica Istruzione, Zangrillo, sarà presente all’incontro pubblico “Le nostre radici il nostro futuro”

“Le nostre radici il nostro futuro”, è l’incontro pubblico organizzato da Forza Italia in programma venerdì 15 marzo, alle ore 18.00, a Finale Ligure nella Sala Gallesio di via Pertica.Nel corso dell’evento, moderato dal vicepresidente del Gruppo Forza Italia in Regione Angelo Vaccarezza, interverrà il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.Per l’occasione saranno presenti, oltre al segretario regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco e al commissario provinciale Luigi Pignocca, anche parlamentari, consiglieri regionali e amministratori del partito che fu di Silvio Berlusconi.