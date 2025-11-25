Genova, Tunnel Sub Portuale dal 26 al 29 novembre chiuso il tratto tra Via Balleydier e Piazzale San Benigno

Nell’ambito della realizzazione del Tunnel Sub portuale di Genova, dalle ore 21 di domani mercoledì 26 novembre, fino alle 6 di sabato 29 novembre, in via Milano, tratto compreso tra via Balleydier e piazzale San Benigno, è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h. Contestualmente, sempre dal 26 al 29 novembre e nella fascia oraria dalle 21 alle 6, nel medesimo segmento stradale è stabilito il divieto transito veicolare e l’obbligo di svoltare verso sinistra all’intersezione con via Balleydier per la direttrice ponente-levante.
