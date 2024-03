Facebook in down nel pomeriggio: impossibile autenticarsi

Posted on

Genova. Sabato 15 ottobre la Sezione Ligure dell’Unitalsi organizza a Genova “Shabby Chic Party”, un evento benefico a sostegno delle sue attività, in particolare il “Progetto Case Accoglienza” per genitori dei bambini ricoverati presso l’Istituto Gaslini di Genova, il “Progetto bambini” e giovani e ”#doniamocolore” per dare aiuto agli ammalati, bambini, giovani e persone in […]