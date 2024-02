Calcio, colpaccio della Sampdoria a Cosenza: salvezza più vicina

Questa volta non finisce come contro Modena e Brescia con le reti del pareggio subite nel recupero, la Sampdoria rischia solo nel finale di partita a Cosenza ma porta a casa una vittoria pesantissima in chiave salvezza dimostrando di seguire il suo allenatore e mette in campo la grinta e l’attenzione giuste per centrare…..I blucerchiati sono efficaci da subito contro i rossoblu stranamente frastornati e disorientati. La prima occasione è già per i blucerchiati dopo 4′ con tiro cross di De Luca finito di poco a lato, anche Depaoli al tiro al 7′ con pallone sull’esterno della rete. Il Cosenza si vede solo al 14′ con un colpo di testa di Tutino di poco a lato. L’attaccante silano è l’unico a darsi da fare in un undici davvero irriconoscibile. Al 21′ costringe a un mezzo miracolo Stankovic ma due minuti dopo Darboe pizza un tiro precisissimo che non lascia scampo a Mikaj. Il Cosenza è allo sbando e la Samp finalmente ne approfitta con cinismo e precisione: al 26′ azione molto elaborata giostrata da Barreca e Kasami che offre a De Luca l’irruzione in area per il raddoppio. La Sampdoria amministra il gioco senza rischiare nulla.

Nella ripresa il gioco è maggiormente equilibrato con i padroni di casa che faticano a farsi pericolosi ad eccezione del solo Tutino che fa reparto da solo. All’8′ ci prova Kasami con pallone di poco a lato. La partita si riapre improvvisamente alla mezz’ora con la rete di Frabotta che sugli sviluppi di un corner trova il colpo di testa che rimette in gioco la squadra di Fabio Caserta che due minuti dopo ha il pallone del pareggio con un missile dalla distanza di Frabotta che viene messo in corner da Stankovic. La Sampdoria supera il momento di difficoltà trovando l’equilibrio nel gioco che le consente di contenere le folate offensive del Cosenza generose ma imprecise. I blucerchiati badano a difendersi senza eccessivi rischi resistendo anche ai 7′ di recupero in cui il Cosenza, senza forze, non riesce a sfruttare. La vittoria allontana temporaneamente la squadra dalla zona retrocessione e la avvicina alla salvezza.

Credits: Il Cosenza.it

COSENZA-SAMPDORIA 1-2

Reti: pt 23′ Darboe (S), 26′ De Luca (S); 75′ Frabotta (C)

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Fontanarosa, Camporese, Frabotta; Praszelik (21′ st Calò), Zuccon; Canotto (10′ st Antonucci), Tutino, Mazzocchi; Forte (21′ st Florenzi). A disp. Lai, Marson, Marras, D’Orazio, Crespi, Occhiuto, Novello, Voca, Barone. All. Caserta

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca; Alvarez (22′ st Benedetti), De Luca. A disp. Tantalocchi, Ravaglia, Askildsen, Giordano, Girelli, Stojanovic, Ntanda, Alesi, Leoni, Pozzato, Uberti. All. Pirlo.

ARBITRO Di Marco di Ciampino.

