Savona, l’assessore Piana illustra le opportunità di investimento per le piccole e medie imprese

Posted on

Savona. Altro colpo di mercato per i biancoblu che alzano l’asticella delle ambizioni. Lorenzo Pasqualini è ritornato sotto la Torretta dopo aver fatto parte già la scorsa stagione del gruppo che militava in Lega Pro. Nato ad Ascoli Piceno, Ha giocato in Serie B con le maglie di Ascoli e Crotone per un totale di 66 presenze ed un gol […]