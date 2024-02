Calcio, lo Spezia calpesta il Cittadella e torna a convincere: 4-2 e salvezza più vicina

Dall’inferno al paradiso. Lo Spezia rimonta il Cittadella in una partita emozionantissima e coglie un successo pesantissimo in chiave salvezza avvicinando la Sampdoria adesso a soli 3 punti di distacco. La gara comincia malissimo per la squadra di D’Angelo che subisce subito al 1′ minuto l’eurogoal di Pandolfi che sblocca il risultato. La partita vive di rovesciamenti di fronte vibranti. Al 37′ Verde pareggia direttamente su calcio di punizione. Passano 3′ e Di Serio al 40′ porta in vantaggio lo Spezia sfruttando di testa un assist di Falcinelli. Il Cittadella reagisce e tra il 42′ e il 43′ crea due palle goal clamorose che non sfrutta. Nel finale i veneto restano in doppia inferiorità numerica per il doppio rosso ai danni di Branca per proteste e Angeli per doppio giallo. Il secondo tempo inizia con il 3-1 di Muhl che di testa batte Kastrati. La gara è dominata dallo Spezia in lungo e in largo con diverse occasioni. Al 78′ un pasticcio della difesa ligure regala a Magrassi il 3-2, nel finale al 92′ Moro dal dischetto realizza il 4-2 definitivo.

Spezia-Cittadella 4-2

Reti: 1′ Pandolfi (C), 37′ Verde (S), 40′ Di Serio (S), 50′ Muhl (S), 78′ Magrassi (C), 92′ Moro (S);

Espulsi: 45′ Branca (C), 45+2′ Angeli (C);

SPEZIA (4-3-1-2): Zoet; Mateju, Muhl, Nikolaou, Cassata (62′ Vignali); Nagy, S.Esposito, Jagiello (62′ Bandinelli); Verde (86′ Elia); Di Serio (76′ P.Esposito), Falcinelli (76′ Moro). All. D’Angelo.

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati; Carissoni, Angeli, Frare, Rizza (67′ Baldini); Carriero (60′ Danzi), Branca, Mastrantonio (45′ Amatucci); Vita, Pandolfi (45′ Sottini); Pittarello (77′ Magrassi). All. Gorini.

Informazioni sull'autore del post