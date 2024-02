Calcio, la Sampdoria è davvero sfortunata: domina il Brescia ma subisce il pareggio al 94′

Porta stregata per la Sampdoria che gioca un’ottima partita malgrado le tantissime assenza ma deve accontentarsi di un misero pareggio per 1-1 contro il Brescia che si salva al 94′. Una traversa, almeno 3 palloni clamorosi sbagliati sottoporta e poi la beffa finale. Per la Sampdoria non è davvero una stagione fortunata. La partita è stata quasi sempre in mano ai blucerchiati che hanno avuto il grande torto di non concretizzare le palle goal create e di non chiudere la gara quando ne ha avuto le occasioni. Nel primo tempo il Brescia si vede solo al 17′ con un tiro Bertagnoli alzato sopra la traversa da Stankovic. Poi è solo Samp: al 19′ Yepes per Depaoli con il Brescia che se la cava mandando in angolo, al 22′ Alvarez di testa porta avanti la Samp ma l’arbitro annulla per fallo in attacco del giocatore della Samp, al 34′ ancora Alvarez di testa con la palla che coglie la traversa, al 36′ De Luca a un metro dalla linea di porta spedisce inspiegabilmente in gradinata. La ripresa comincia così come si era concluso il primo tempo: Samp sempre in attacco, al 62′ Darboe lancia Kasami che beffa Andrenacci portando in vantaggio meritatamente i blucerchiati. In pieno recupero al 93′ Stojanovic si divora il 2-0 e sul rovesciamente di fronte il Brescia, al secondo tiro in 90 ‘trova un clamoroso pareggio con uno stacco di Adorni.

Sampdoria-Brescia 1-1

SAMPDORIA (3-4-2-1): Stankovic; Piccini (80′ Leoni), Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Yepes, Darboe (69′ Benedetti), Barreca; Kasami, Alvarez, De Luca. All: Pirlo. disposizione: Askildsen, Tantalocchi, Ravaglia, Girelli, Langella, Stojanović, Ntanda-Lukisa, Alesi, Pozzato, Uberti.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Dickmann, Adorni, Papetti, Fares (57′ Mangraviti); Bertagnoli (77′ Besaggio), Van De Looi (71′ Paghjera), Bisoli; Bjarnason (57′ Ferro); Moncini, Bianchi (46′ Jallow). All: Maran. A disposizione: Huard, Cartano, Avella.

Arbitro: Volpi di Arezzo.

