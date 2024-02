Imperia, sopralluogo al cantiere della pista ciclabile. Scajola: “Tempistiche di realizzazione collegate ai lavori del nuovo acquedotto Roja”

Continuano i lavori di realizzazione della pista ciclabile a Imperia fino all’ex stazione di Porto Maurizio. Ieri si è svolto il sopralluogo in presenza del Sindaco, Claudio Scajola. “Le lavorazioni, vicine all’ultimazione lungo via Trento, si stanno concentrando in questo momento nell’area sottostante il Palazzo Comunale, che diventerà un punto di snodo anche in ottica viabilistica.

Sono infatti in esecuzione i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio per circa 50 auto e 8 bus turistici e di allargamento della strada di via Antica della Giustizia, insieme all’ampliamento del sottopasso che conduce su Lungomare Amerigo Vespucci. Il sopralluogo si è concluso nei pressi dei Giardini Winter, accanto all’ex stazione ferroviaria, che sono interessati da un lavoro di recupero e riqualificazione”, ha detto Scajola.

Le tempistiche di realizzazione sono collegate ai lavori di posa del nuovo acquedotto del Roja attualmente in corso tra Borgo Prino e l’ex stazione di Porto Maurizio. “ Si prevede di terminare il cantiere sull’intera pista entro la fine dell’anno. Stiamo tuttavia lavorando, come accaduto in precedenza, all’apertura anticipata di un ulteriore lotto, che estenderebbe la ciclabile già inaugurata dalla Galeazza a Borgo San Moro sino alla ex stazione di Porto Maurizio”, ha concluso Scajola.

