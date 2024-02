La Spezia, spaccia cocaina: arrestato dalla Finanza in flagranza reato

I finanzieri del Comando Provinciale di La Spezia, nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio e all’indebito uso di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un soggetto di nazionalità marocchina sorpreso a vendere, in

flagranza di reato, sostanza di tipo cocaina. A seguito di una perquisizione locale e personale sono stati rinvenuti circa 30 grammi di cocaina suddivisi in 27 dosi pronte per essere vendute, oltre a circa 3 mila euro in banconote

di piccolo taglio evidentemente frutto di spaccio.

Nella notte tra il 6 e il 7 febbraio, nei pressi del centro cittadino sarzanese, i finanzieri della Compagnia di Sarzana, impegnati in attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, notavano un soggetto di origine marocchina, già conosciuto ed attenzionato dagli operanti, che, nervosamente, sembrava attendere qualcuno in luogo isolato. Il comportamento sospetto del soggetto induceva i militari ad intraprendere un’attività di appostamento che permetteva, pochi minuti più tardi, di sorprendere il citato soggetto a cedere ad un “cliente” la sostanza stupefacente in cambio di denaro. Configurandosi la flagranza di reato di spaccio, i militari

intervenivano prontamente, traendo in arresto il soggetto per la violazione dell’art. 73 DPR 309/90 nonché segnalavano l’acquirente alla Prefettura di La Spezia per la violazione dell’art. 75 D.P.R. 309/1990.

Nel corso della perquisizione personale venivano rinvenuti 500 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio evidentemente provento del reato di spaccio.

A seguito di ciò, i militari operanti spostavano la propria attenzione al veicolo dell’arrestato dove, magistralmente occultati in una cavità posta sotto al cambio, venivano rinvenute 27 dosi di cocaina ben confezionate all’interno di involucri di cellophane e oltre 2 mila euro in contanti. A seguito di una ulteriore

ricerca venivano poi trovati ulteriori 500 euro occultati sotto al tappetino dell’autovettura.

Informazioni sull'autore del post