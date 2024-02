Patatas Nana e Radio 104 alla 74° edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo

Patatas Nana nasce a Senigallia (AN) dall’amore di Michele Gilebbi, lo Chef, per le sue patatine artigianali. Ma anche quello di Francesco Mazzaferri, ricercatore di idee di valore, che si è innamorato del progetto di Michele e insieme hanno deciso di dare avvio alla rivoluzione delle patatine in sacchetto. Michele e Francesco, uno chef e un commerciale, con una ricetta semplicissima, le patate migliori e un pizzico di sfrontatezza sono stati abilissimi nell’andare “contro” il mercato, i trend e le logiche del mondo delle patatine artificiali.” Patatas Nana nasce da un’idea semplice ma innovativa: non aggiungere chimica, ma proporre l’essenza della patata nella sua purezza e integrità.”, ha affermato Michele Gilebbi. Gli fa eco Francesco Mazzaferri: “Patatas Nana é la mia scommessa commerciale, riuscire a rivoluzionare il mondo dell’aperitivo, inserendo nel mercato prodotti non industriali, genuini e di alta qualita’ L’aperitivo é una cosa seria!”. Le loro creazioni hanno meritato spazi importanti su riviste di livello nazionale come “Life Style” de “Il Sole 24 Ore”; Cosmopolitan.it; la guida Gambero Rosso, Glamour, La Repubblica, Io Donna e molte altre.

Radio 104 insieme a Patatas Nana seguirà l’evento con 18 ore di diretta giornaliere a bordo del truck su cui sfileranno cantanti, ospiti e moltissimi giovani cantanti che avranno l’opportunità di esibirsi rigorosamente live e poi ancora: notizie, curiosità, aneddoti dalle voci degli speaker, per non perdere nemmeno un secondo della più importante gara canora nazionale. Le dirette di Radio 104 si potranno seguire in FM e in DAB nazionale oltre che attraverso lo streaming del sito www.radi104.it, le App scaricabili gratuitamente e il Canale 77 “Radio 104 TV” del digitale terrestre a copertura regionale.