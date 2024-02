Loano, l’amministrazione comunale al lavoro per abbattere le barriere architettoniche

L’amministrazione comunale di Loano è al lavoro per la predisposizione di un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti in città. A tal fine, gli uffici hanno predisposto un questionario che i cittadini sono invitati a compilare (in forma anonima).

Il form chiede all’utente di indicare il sesso, l’età, lo stato di salute (in particolare l’eventuale presenza di disabilità) ed il rapporto tra lo stato di salute e l’ambiente urbano che si frequenta; se (in caso di disabilità) si utilizzano ausili o mezzi per facilitare la mobilità; la zona di residenza ed i motivi di spostamento verso il centro città.

Ma non solo. Il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, oltre che concentrarsi sulle barriere visibili, si occuperà delle altre criticità riscontrabili dagli utenti, in qualità di pedoni, nell’uso di servizi, infrastrutture e arredo urbano a disposizione dei cittadini. Perciò nel questionario si chiede all’utente quali se ci siano (e quali siano) i disagi riscontrati nel muoversi autonomamente come pedone, nell’accedere ad un edificio pubblico e nel fruire dei servizi. Infine, si può segnalare un problema che sta a cuore non già descritto nelle domande o segnalare un luogo, un percorso o un edificio pubblico che ha la necessità di essere reso più accessibile.

“Il questionario – spiega il sindaco Luca Lettieri – ci consentirà di avere una base di informazioni e sulla base del quale predisporre il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Per questo motivo è indispensabile la partecipazione di quanti a diverso titolo (persone con disabilità motorie, anziani, bambini, ipovedenti e non vedenti, persone sorde, caregivers familiari, volontari e non) ritengono di poter dare un contributo all’iniziativa intrapresa dall’amministrazione comunale. Ringraziamo fin da ora quanti vorranno partecipare”.

Il questionario è disponibile a questo indirizzo: https://comuneloano.it/24135-piano-per-leliminazione-delle-barriere-architettoniche-nella-citta-di-loano-questionario/01/.

