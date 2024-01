Rigenerazione urbana, presentato ad Andora il Programma triennale agli amministatori delle province di Imperia e Savona

Presentate oggi, nel palazzo Tagliaferro di Andora, le misure del Programma triennale regionale di rigenerazione urbana e dei finanziamenti regionali per edilizia scolastica e residenziale pubblica. Le risorse a disposizione per il 2024 ammontano a oltre 8 milioni di euro. Quello svoltosi oggi ad Andora, dedicato alle province di Imperia e Savona, è il secondo dei due eventi dedicati al tema sul territorio, dopo quello tenutosi lunedì a Genova.

Nel corso dell’ incontro, che ha visto l’adesione di oltre 130 amministratori locali tra collegamenti video e partecipanti in presenza, sono state illustrate alcune novità. La procedura di assegnazione dei fondi non sarà più fatta attraverso bando, ma con una manifestazione di interesse che porterà a stilare elenchi con riparto dei fondi su base provinciale, secondo il fabbisogno e sulla base del livello di progettazione. Le risorse saranno programmate in modo coordinato e comprenderanno tutti i fondi disponibili, per i quali sarà previsto obbligatoriamente un cofinanziamento minimo del 5% da parte di Comuni. Verrà poi semplificata la piattaforma di inserimento dati, con la possibilità di caricarli in maniera continuativa.

“Abbiamo deciso di rinnovare le modalità di assegnazione dei fondi per semplificare, programmare insieme e creare una banca dati di tutti i progetti – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola, che ha illustrato ai presenti le nuove modalità per la richiesta di contributo insieme al direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai e ai tecnici regionali – Dal 2021 al 2023 abbiamo messo in cantiere la cifra record di 113 interventi di rigenerazione urbana per circa 23 milioni di euro, ma intendiamo migliorare ancora. Attraverso la riqualificazione di piazze, vie, alloggi, centri stiamo dando un volto nuovo a tutta la Liguria, da Ventimiglia a Sarzana, diventando un modello a livello italiano. Per il 2024, unendo tutte le risorse, avremo a disposizione oltre 8 milioni di euro: una cifra importante, che intendiamo sfruttare al massimo per proseguire sulla strada tracciata in questi anni. Con l’incontro odierno, insieme ad Anci, ci siamo messi a completa disposizione dei Comuni per lavorare in sinergia e ottenere i migliori risultati possibili per la nostra Regione”.

“Il finanziamento di rigenerazione urbana per il 2024 viene messo in campo da Regione Liguria con fondi importanti destinati alle comunità locali con un’azione sinergica, dove Anci promuoverà e accompagnerà i Comuni interessati a partecipare – afferma il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai -Per facilitare la partecipazione abbiamo previsto due incontri, nel centro-levante e nel ponente della Liguria, con l’ obiettivo ultimo quello di consentire alle comunità locali, marittime o rurali, piccole, medie o grandi, di rigenerare la loro infrastrutturazione urbanistica senza perdere l’identità e le radici”.

I limiti massimi di finanziamento sono confermati a 250mila euro per i Comuni sotto i 10mila abitanti e 350mila euro per quelli con popolazione superiore. Entro l’inizio di marzo sarà operativa la nuova piattaforma semplificata per la presentazione delle richieste di contributo e, nei prossimi mesi, saranno organizzare delle riunioni per spiegare le modalità di inserimento dei dati.

Le domande presentate entro il 20 aprile potranno accedere a una prima tranche di finanziamenti con risorse del Fondo strategico regionale. Le domande presentate entro il 31 luglio accederanno invece a una seconda tranche con risorse del Fondo strategico regionale, della legge 145/2018 e di fondi regionali per Erp e barriere architettoniche.

