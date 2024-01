Posted on

Traffico bloccato tra Recco e Genova Nervi a causa di un incidente con tre auto coinvolte in un tamponamento e ben 5 km di coda in direzione del capoluogo ligure. Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Recco e di rientrare in autostrada a Genova Nervi.