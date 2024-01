Giornata della Memoria, Seduta solenne del Consiglio regionale: premiati gli studenti del liceo “Delpino” di Chiavari

Posted on

Varazze. A Varazze, presso il Centro Commerciale Corte di Mare di via Montegrappa n.45, una domenica speciale per i fan della mitica saga di Harry Potter, un appuntamento da non perdere con: “La magia di Hogwarts“. La Contea del Falcone condivide questa passione! Tutti in Contea per divertirsi e scoprire un piccolo universo dedicato al […]