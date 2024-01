Sanremo, proseguono i lavori di allestimento in città in vista del Festival

Continua la marcia di preparazione all 74° edizione del Festival di Sanremo in programma dal 6 al 10 febbraio prossimi. Mancano 15 giorni e i lavori sono in pieno svolgimento sia all’interno del Teatro Ariston che all’esterno dove procede l’allestimento del grande palco di Piazza Colombo e degli studi di Radio 2 e del glass di Fiorello in Piazza Borea, proprio davanti all’Ariston. La 74° edizione dovrebbe essere l’ultima per Amadeus e si annuncia come una kermesse epocale sotto ogni punto di vista: dal numero dei cantanti in gara (30), ai tanti ospiti che si alterneranno in città nelle varie location nel corso della settimana più importante dell’anno per la Città dei Fiori. Confermata la presenza della nave Costa in rada così come avvenuto negli ultimi 3 anni e i fuochi piromusicali che verranno sparati domenica sera, lasciando il lunedì alla sfilata dell’attesissimo red carpet.

