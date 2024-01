A10, raccolte 2500 firme in dieci giorni per la gratuità della A10

In soli dieci giorni sono quasi 2500 le firme raccolta per la gratuità della A10 alla luce dei cantieri e dei disagi patiti dagli automobilisti. La raccolta firme è stata lanciata da CNA Imperia.

“La tangenziale, non l’autostrada, è il nostro principale collegamento stradale, una parte insostituibile della vita quotidiana dei liguri da Ventimiglia a Genova, è la strada che percorriamo per lavoro, per riunirci con la famiglia e per condurre le attività quotidiane. Tuttavia, con gli aumenti recenti delle tariffe autostradali, i costi degli spostamenti sono diventati insostenibili per molti. Questa petizione non si limita a sollevare il problema, ma propone una soluzione concreta. Chiediamo che l’Autostrada A10 diventi gratuita per pendolari, professionisti, trasportatori, lavoratori, commercianti e artigiani che ne fanno affidamento. È giusto che i residenti della Liguria abbiano accesso libero e senza costi aggiuntivi alla “tangenziale”, l’arteria vitale della nostra regione”. Era questo l’appello lanciato sulla piattaforma online in cui si può firmare la petizione.

“Proponiamo la gratuità dell’autostrada per specifiche categorie come pendolari, professionisti, commercianti, artigiani e imprenditori con sede in Liguria. Non chiediamo altro se non un atto di giustizia sociale, considerando il pesante tributo che i liguri stanno pagando per usufruire di un servizio vitale per la regione”, avevano fatto sapere da CNA Imperia.

