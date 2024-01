Posted on

Intervento dei vigili del fuoco e degli artificieri questa mattina a Genova per recuperare una bomba a mano custodita in un appartamento in Via Cecchi. La strada è stata parzialmente chiusa per consentire le operazioni di rimozione dell’ordigno. Sul posto anche Municipale e Polizia. A dare l’allarme è stata la figlia di un ex ufficiale […]