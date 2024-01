Laigueglia, nasce la Gravel Experience: pedalata su percorso di 32 km

La Granfondo Internazionale Laigueglia si fa in due. Nasce la Gravel Experience Memorial Bruno Zanoni. Pedalata libera gratuita (in autonomia) su percorso di 32 chilometri con dislivello di 800 metri alla scoperta degli angoli più suggestivi dell’entroterra. La pedalata è aperta a bici Gravel – MTB – E-bike Gravel e MTB.

“Lo scorso anno al termine della 25° edizione della Granfondo Internazionale Laigueglia, avevo condiviso con i miei collaboratori l’idea di organizzare una manifestazione non agonistica da inserire nel calendario delle iniziative legate alla Granfondo. Non è una novità assoluta – sottolinea Vittorio Mevio patron del Gs Alpi – visto che anche in occasione della premiazione del circuito Gran Trofeo Gs Alpi, abbiamo dato vita ad una pedalata portando diversi ciclisti alla scoperta del territorio savonese”.

“Dopo la scomparsa di Bruno Zanoni, che oltre ad essere un amico è stato anche il primo organizzatore della granfondo, abbiamo deciso di cambiare la denominazione dell’iniziativa da Gravel Experienìce Granfondo Laigueglia in Gravel Experience Memorial Bruno Zanoni. Da ventisei anni ormai grazie alla Granfondo Laigueglia diamo vita ad un complesso di attività, come ad esempio l’organizzazione di eventi sportivi, la valorizzazione di eccellenze locali e l’organizzazione di iniziative promozionali che attraverso il ciclismo permettono di scoprire il territorio ligure che in molti casi si trasformano poi nell’abituale luogo di vacanze per molti ciclisti”, conclude Mevio.

Ritrovo sabato 24 febbraio alle ore 9,30 presso corso Badarò. Partenza ore 10. Arrivo in Piazza S. Sebastiano dove sarà allestito un ristoro. Il gruppo sarà accompagnato da guide abilitate. Per informazioni contattare Andrea 348/6509379.

Informazioni sull'autore del post