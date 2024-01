I Carabinieri di Arenzano hanno denunciato tre persone di origine italiana compresi tra 25 e 30 anni per aver picchiato una persona solo per aver il cappello da Babbo Natale. L’aggressione si è verificata a Natale in un bar del lungomare. La vittima è stata trasportata in ospedale. Gli aggressori sono stati denunciati per lesioni aggravate.