Genova, Winter Park: prolungato il contest fotografico

Prolungato il termine per partecipare al contest fotografico, lanciato dal Comune di Genova, “Winter Park a Ponte Parodi”. Ci sarà quindi tempo fino a venerdì 26 gennaio, alle 12, per inviare i propri scatti realizzati anche in questo fine settimana di apertura straordinaria (oggi dalle 15 alla mezzanotte, domani e domenica dalle 10.30 alle 24) con una scontistica particolare. Le regole per partecipare al contest sono disponibili sul sito del Comune di Genova. Il contest, aperto a tutti, premierà le migliori fotografie scattate durante questa edizione del Winter Park a Ponte Parodi, offrendo la possibilità alle fotografie vincitrici di essere esposte al Museo Galata. La selezione dei concorrenti avverrà tramite la valutazione di una giuria composta da: due rappresentanti della categoria Fotografi di Cna e Confartigianato; due rappresentanti del Comune di Genova; un rappresentante del Winter Park. Verranno selezionati i migliori 30 scatti presentati. Ai vincitori saranno conferiti premi inerenti ingressi al prossimo Luna Park, ai Musei Comunali, sistema MuMA (Galata, Mei e Lanterna), Palazzo Ducale e Acquario di Genova.

Informazioni sull'autore del post