Imperia, Alberto Scagni verrà presto dimesso e sarà trasferito al San MArtino di Genova

Alberto Scagni verrà a breve dimesso dall’ospedale di Imperia e sarà trasferito nel repartino dell’ospedale San Martino di Genova gestito dalla polizia penitenziaria. Da lì, una volta ottenuto il nulla osta da parte dei medici, potrebbe essere trasferito in carcere a Torino. Sono nettamente migliorate, dunque, le condizioni di salute del 42 enne che nel maggio 2022 uccise la sorella. L’uomo, detenuto, nel carcere di Sanremo fu brutalmente picchiato da due detenuti con cui divideva la cella e ridotto quasi in fin di vita. Ricoverato in codice rosso all’ospedale Borea, è stato tenuto in coma farmacologico e operato prima della lunga riabilitazione.

