Cairo Montenotte, l’11 febbraio torna il Carnevale

Domenica 11 febbraio, a partire dalle ore 14 in piazza della Vittoria, torna il Carnevale di Cairo Montenotte organizzato dal Comitato Storico dei Rioni.

La Castellana di questa edizione sarà Agnese Rizzo, classe 2006. Agnese frequenta il quarto anno del Liceo coreutico “Umberto Eco” di Alessandria.

“Abbiamo scelto lei perché pensiamo che la sua semplicità, la sua autenticità, la sua solarità e il suo sorriso siano perfetti per intrepretare il personaggio. Sarà una giornata entusiasmante che vogliamo goderci appieno insieme a tutti voi, soprattutto insieme ai fantastici bimbi che aspettiamo mascherati e desiderosi di fare festa insieme a noi. Per sensibilizzare tutti alla salvaguardia di una festa unica che rappresenta un autentico momento di sorrisi e spensieratezza che va tutelata per noi e per le generazioni future, invitiamo chiunque abbia voglia di darci un mano – in qualsiasi modo – a farsi avanti così da poterlo ringraziare e poterlo anche accogliere, con piacere, nel nostro affiatato gruppo”.

“Per questioni organizzative, soprattutto logistiche, chiediamo ai carri e ai gruppi mascherati di iscriversi alla manifestazione entro e non oltre il 26 gennaio, inviando una email all’indirizzo nuvarindercaste@gmail.com indicando il nome del carro/gruppo, il relativo responsabile (comprensivo di riferimento telefonico) e il comune di provenienza. Vi aspettiamo numerosi, viva il Carnevale di Cairo!”, concludono dal Comitato Storico dei Rioni.