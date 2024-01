Bogliasco, donna investita da Frecciabianca: miracolosamente salva

Traffico ferroviario in tilt per una donna investita da un treno all’altezza di Bogliasco. Secondo la ricostruzione avrebbe attraversato il passaggio a livello con le sbarre abbassate insieme alla figlia mentre stava sopraggiungendo il treno, un Frecciabianca. Fortunatamente l’impatto ha ferito la donna in modo non grave, sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che l’hanno trasportata in codice giallo al San MArtino. Illesia la figlia. La circolazione è stata interrotta per due ore tra Recco e Genova Nervi ed è ripresa intorno alle 21.35.

