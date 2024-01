Nuova viabilità Riva Trigoso, assessore Giampedrone: “Progetto finito a inizio 2025″

“Presto incontrerò l’amministrazione comunale di Sestri Levante per fare il punto sui diversi progetti che riguardano la città, in particolare quello della nuova viabilità della frazione di Riva Trigoso, strategica per lo sviluppo di un’area che ospita poli industriali di grande importanza come Arinox e Fincantieri. In particolare, è previsto il completamento della fase progettuale, compreso l’iter per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie e l’acquisizione delle aree interessate dalle opere, entro i primi mesi del 2025. Si prevede di appaltare ed avviare i lavori entro la fine del 2025 e concludere entro il 2028”.

Così l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone rispondendo in aula a una interrogazione sullo stato di attuazione del Protocollo d’Intesa relativo ai “Progetti di ampliamento a mare e di viabilità alternativa a Riva Trigoso.

“Il Protocollo è stato sottoscritto da Regione, Comune di Sestri Levante e Fincantieri il 20 marzo scorso – spiega Giampedrone – Nell’ottobre scorso il Comune di Sestri Levante ha trasmesso alla Regione una scheda tecnica-amministrativa che prevede una richiesta di contributo a valere sul Fondo Rotativo Regionale, per un importo di 258mila euro per il finanziamento della progettazione definitiva. L’obiettivo – conclude – è quello procedere direttamente con l’appalto integrato dei lavori”.

