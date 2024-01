La Spezia, era ricercato per cumulo di reati: arrestato 55enne

Era ricercato per violenza sessuale, atti osceni in luogo pubblico, rapina aggravata e altri reati. Un uomo di 55 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato questa mattina mentre si stava recando in stazione a La Spezia. dovrà scontare una pena di 5 anni e 7 mesi di reclusione. I reati sono stati commessi tra il 2006 e il 2020 in varie province italiane, tra cui Genova

