Genova, assegnati i lavori di recupero del quartiere Diamante

Sono stati assegnati al consorzio Itm di Forlì i lavori per il recupero del quartiere Diamante, con la realizzazione di tre nuove palazzine ad alta efficienza energetica, per un totale di 60 nuovi appartamenti, spazi verdi e servizi che daranno un nuovo volto a questa zona di Genova. La conclusione dei lavori è prevista per la fine del 2025

