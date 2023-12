Genova, in 20.000 per Mr Rain al Porto Antico

In quasi 20.000 hanno affollato ieri sera la zona del Porto Antico per la seconda serata del Tri Capodanno che ha visto protagonista sul palco Mr Rain in una serata dedicata ai più giovani. Prima dell’esibizione del cantante che ha proposto i suoi successi e la canzone arrivata terza all’ultimo Festival di Sanremo, “Supereroi”, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha affermato: “Spero che questo Tricapodanno 2023 possa rappresentare la speranza per continuare a sognare una Liguria e una Genova sempre più belle”. Questa sera gran finale in Piazza DE Ferrari con il “Capodanno in Musica” in diretta su Canale 5.

