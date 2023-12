AMIU Genova, il bilancio di un anno di iniziative

Incontri, eventi, laboratori, convegni e iniziative a tutti i livelli sono gli elementi su cui si fonda la comunicazione AMIU verso i cittadini, le aziende e le istituzioni dove svolgiamo i nostri servizi ambientali, vero ‘cuore’ delle nostre attività . La fine dell’anno diventa un momento di bilancio anche attraverso alcuni specifici ‘focus’.

Cominciando dai dati più ‘tecnici’ – che interessano non solo il Comune di Genova ma anche i comuni dove AMIU lavora e interviene nel Genovesato – a fine 2023 il numero di dipendenti arrivano a circa 1.900 persone.

La flotta dei mezzi formata da 1.500 unità che hanno percorso quasi 11 milioni di chilometri e di cui l’87% sono di categoria Euro 5 o superiore. Nel centro storico e cittadino del capoluogo ligure la metà del parco mezzi è totalmente elettrico ed alimentato da oltre 45 colonnine di ricarica.

Dal punto dei servizi ambientali nel 2023 sono stati spazzati oltre 565 milioni di metri quadrati di strade e svuotati quasi 10 milioni di contenitori dedicati alla raccolta differenziata e non, per un totale di 280.000 tonnellate di materiale raccolto.

Per quanto riguarda la comunicazione operativa rivolta agli utenti la distribuzione di informazioni e materiale agli ecosportelli sul territorio servito è stata garantita con aperture per quasi 3.800 ore e sono stati distribuite 4.540 tra badge e tessere.

Le giornate di presidio davanti alle ecoisole (cassonetti smart) sono state 155, integrate da 97 appuntamenti con il camioncino green dove sono stati distribuiti dotazioni per la raccolta differenziata con materiale informativo. Inoltre sono state organizzati oltre un centinaio tra eventi e manifestazioni sia a Genova, sia nel Genovesato, comprese 18 giornate di Sbarazzo.

Abbiamo pubblicato sul sito 117 news e inviato 63 comunicati stampa. I nostri social hanno visto un incremento di follower oltre il 10% passando a 18.626 dai 16.404 del 2022, per un totale di oltre 1.400 tra post e feed di Facebook, Instagram, X, Telegram, LinkedIn e Tik tok. Il nostro ‘materiale’ social è stato visualizzato 1.400.000 volte.

Importanti focus e iniziative legate al mondo della scuola hanno visto il coinvolgimento di oltre 4.000 studenti tra scuola primaria, secondaria e superiori attraverso quasi 150 appuntamenti suddivisi tra interventi formativi, spettacoli teatrali e il nuovo format “Green Games”, la cui attività continuerà anche nel 2024.

Per quanto riguarda gli ecocompattatori, distribuiti sia a Genova (18) sia nel Genovesato e Golfo Paradiso (12), sono 30.000 gli utenti che conferiscono materiale differenziabile da cui ottenere coupons e sconti. Al 2023 sono state raccolte più di 12 milioni di bottiglie in plastica pet, distribuiti circa 29.000 coupons per un ammontare di sconti per circa 140.000 euro.

