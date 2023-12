Savona, camion perde carbone sulla Sp 29: disagi al traffico

Nuovi disagi agli automobilisti oggi per un camion che ha perso carbone sulla Sp 29 “Del Cadibona” a Savona. Sul posto è intervenuta la Municipale per disciplinare il traffico che ha subìto disagi: “Riaprire le Funivie è ugentissimo per l’occupazione, per l’intero comparto delle rinfuse, per il sistema portuale e anche per tutelare la salute e sicurezza stradale”, ha detto il segretario CGIL Savona, Andrea Pasa.

