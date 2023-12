Calcio, lo Spezia cerca continuità contro il Bari

La vittoria di Ascoli ha dato respiro alla classifica e alle ambizioni di rilancio dello Spezia in chiave salvezza. Per Luca D’Angelo si è trattato del primo successo sulla panchina ligure dopo le prime due sconfitte consecutive contro Sampdoria e Parma. Per le aquile adesso l’obiettivo è dare continuità di rendimento e di risultati per allontanarsi dalla zona retrocessione e la gara al “Picco” contro il Bari può essere l’occasione giusta per infrangere anche il tabù delle gare casalinghe. La vittoria contro il Sud Tirol per 2-1 ha interrotto un periodo difficile per la squadra pugliese reduce da due sconfitte consecutive e un 3-3 in casa della Feralpi che sapeva di sconfitta. La squadra pugliese occupa la 9° posizione ed è in corsa per un posto nei play off.

I PRECEDENTI

Vittorie Spezia: 2 (ultima nel settembre 2017, 1-0)

Pareggi : 2

Vittorie Bari : 2

