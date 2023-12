Infortunio lavoro Arenzano: Pezzoli (Fillea) “I lavoratori delle costruzioni non sono carne da macello”

“Si è verificato l’ennesimo e gravissimo incidente sul lavoro. L’infortunio è accaduto ai danni di un edile rocciatore impegnato in un cantiere sull’Aurelia ad Arenzano. In attesa di comprendere la dinamica di quanto accaduto, la Fillea Cgil esprime forti preoccupazioni per il drammatico bollettino che pare non avere fine. In questo ultimo periodo, tra l’altro, si sta assistendo ad una vera e propria accelerazione delle lavorazioni per terminare i cantieri legati ai bonus, circostanza che non aiuta a migliorare le condizioni legate alla sicurezza. I lavoratori edili non sono carne da macello ed è necessario che i controlli legati alla sicurezza nei cantieri siano intensificati, così come sono necessarie maggiori risorse su prevenzione e formazione”. Lo ha affermato Federico Pezzoli di Fillea CGIL

