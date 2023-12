Genova, torna “Chiese in Musica” con un rinnovato programma di concerti

Posted on

Savona. Da oggi è disponibile on line la dispensa realizzata appositamente per il Seminario Introduttivo alla Ricerca Toponomastica che sintetizza in una ventina di pagine le principali informazioni sulla materia. Il primo incontro del Seminario è stato effettuato il 12 marzo scorso ed erano presenti trentacinque iscritti, il numero massimo previsto per la nostra iniziativa. […]