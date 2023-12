ASL2 capofila per la programmazione e formulazione delle Linee Guida REgionali nella gestione del rischio collegato allo sviluppo di stress

Sarà la struttura di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della ASL 2 Savonese, diretta dal dottor Raffaele Aloi, l’ente capofila incaricato dalla Regione Liguria per la programmazione e formulazione delle Linee Guida Regionali nella gestione del rischio collegato allo sviluppo di stress relativo all’ambito lavorativo sanitario, le quali verranno elaborate con il supporto tecnico dell’INAIL al fine di definire un modulo di strumenti e risorse specifiche.

L’Indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro (Insula-INAIL, 2014-2021) ha individuato, nel settore sanitario, un’elevata esposizione al rischio stress lavoro correlato (SLC) in considerazione di fattori tra i quali il lavoro in emergenza e il contatto diretto con la sofferenza e la malattia, che espone gli operatori a un sovraccarico emotivo e operativo con potenziali conseguenze negative sulla salute psicofisica.

Inoltre, i dati nazionali della struttura di Consulenza Statistica Attuariale dell’Inail riportano per il periodo 2018-2022 ben 8.968 infortuni accertati da Sorpresa, Violenza, Aggressione e Minacce nel settore Sanità e Ambiente Sociale.

La gestione efficace dei rischi psicosociali acquista, in questo scenario, un ruolo ancor più strategico quale strumento cruciale per tutelare la salute e la sicurezza dei professionisti sanitari e per migliorare i servizi erogati alla comunità. Di qui l’esigenza di offrire alle aziende sanitarie strumenti e risorse dedicati.

Nel corso del convegno, rivolto a datori di lavoro, medici competenti, Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza delle strutture sanitarie Liguri pubbliche e private, sono stati illustrati i risultati delle attività di ricerca e di sperimentazione sul campo ed offerti strumenti di valutazione e gestione integrati per supportare operativamente le aziende sanitarie nella gestione di questa tipologia di rischio.

All’avvio dei lavori sono intervenuti la dottoressa Roberta Serena, direttore generale Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, il proferssor Alessandro Bonsignore, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Genova e la dottoressa Angela Razzino, direttore regionale INAIL Liguria. Particolare nel contesto il contributo del dottor Matteo Ronchetti ricercatore, psicologo del Lavoro Laboratorio Rischi Psicosociali e Tutela dei Lavoratori Vulnerabili, Dipartimento Medicina Epidemiologia Igiene del Lavoro e Ambientale (INAIL), intervenuto in relazione alla metodologia per la valutazione e la gestione del rischio SLC contestualizzata al settore sanitario.

“Gli operatori della sanità spesso affrontano carichi di lavoro intensi e pressioni temporali che possono causare stress fisico e mentale – dichiara l’Assessore alla sanità della Regione Liguria, il dottor Angelo Gratarola – L’interazione costante con situazioni emotivamente pesanti e decisioni difficili possono influire sul benessere psicologico e comportare un importante fattore di stress. Inoltre è purtroppo sempre più frequente in ambito sanitario il fenomeno delle aggressioni sia fisiche che verbali, in particolare nei confronti del personale medico ed infermieristico dei servizi di emergenza. La valutazione e la gestione dello stress lavoro-correlato in ambito sanitario sono quindi assolutamente essenziali per migliorare sia la salute e la soddisfazione lavorativa dei dipendenti sia per garantire la migliore qualità delle cure offerte ai pazienti”.

