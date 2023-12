Mario Brunello e l’Accademia dell’Annunciata aprono la nuova Stagione musicale del Teatro Chiabrera di Savona

Tra i più attesi appuntamenti della nuova Stagione musicale 23_24, Mario Brunello, insieme all’Accademia dell’Annunciata diretta da Riccardo Doni, sul palco del Teatro Chiabrera con il “Concerto Italiano”, sabato 2 Dicembre ore 21.00. Musiche di Bach, Vivaldi e Pincombe interpretate con il violoncello piccolo.

“Una ricerca compositiva raffinata e originale per atmosfere inaspettate sospese tra storia a modernità – dichiara il Direttore del teatro Chiabrera, Rajeev Badhan -.”

Questa l’originalità del concerto: l’uso del violoncello piccolo per offrire al pubblico una lettura il più possibile vicina all’originale barocco. Lo strumento che suona Brunello è una copia di un modello Amati del 1600, un violoncello più piccolo e sempre a quattro corde, che condivide l’accordatura del violino (mi, la, re, sol), ma un’ottava più bassa. Lo strumento fu estremamente popolare nel XVII e XVIII secolo e sicuramente noto allo stesso Bach, che usò il nome “violoncello piccolo” in 9 delle sue Cantate.

Gli artisti saranno dunque impegnati in un percorso musicale che riporterà al tempo di Bach, con un’eccezione per la composizione di Pincombe, violoncellista e compositore contemporaneo noto per l’innovatività dei suoi programmi e delle sue opere. In questo caso il suo brano è una originale rilettura dell’aria di Bach “Es ist vollbracht”, in cui la linea vocale è affidata al violoncello solista.

L’Orchestra Accademia dell’Annunciata nasce nel settembre 2009 e due anni più tardi Riccardo Doni assume la direzione di questo gruppo di giovani e talentuosi musicisti, coadiuvati da colleghi di consolidata esperienza, per dare vita a un progetto artistico di ampio respiro.

