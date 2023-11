Maltempo in Liguria, il punto della situazione da ARPAL

Nelle ultime 24 ore, sulla Liguria sono state misurate piogge molto elevate, tra i 150 e i 200 mm in tutto l’entroterra delle zone E e C: 161 mm in 24 ore a Giacopiane – Diga, 196 mm in 24 ore a Cabanne (Rezzoaglio), entrambe in provincia di Genova.

Ci sono stato innalzamenti importanti, pur sempre nei limiti di guardia, di Aveto, Trebbia, Entella. Particolare attenzione è stata posta a tutto il corso del Vara e della Magra, dove il picco alla foce è passato intorno alle 22.00; i livelli idrici stanno lentamente scendendo, facendo transitare un grande volume d’acqua, che è una delle caratteristiche più significative di questo evento. Venti ancora in rinforzo, con raffiche da 142 km/h a Casoni di Suvero e 116 km/h a La Spezia (registrato alle 01:00 di oggi , venerdì 3 novembre).

Prosegue fino a domani la mareggiata intensa sulle coste liguri: attualmente sono state registrate onde con altezza significativa di 6,5 mt a La Spezia e intervallo di tempo fra un picco e l’altro superiore agli 11 secondi.

